DÜ sporcuları Avrupa turnuvasından madalyalarla ile döndü

Dicle Üniversitesi sporcularından Hasan Zilan, Sultan Zilan ve Bilgin Erol katıldıkları Avrupa turnasından madalya elde etti.

Dicle Üniversitesi sporcularından Hasan Zilan, Sultan Zilan ve Bilgin Erol katıldıkları Avrupa turnasından madalya elde etti. Antalya'da 8-11 Nisan tarihlerinde yapılan Uluslararası Avrupa Kick Boks Kupası'nda, Hasan Zilan 54 kiloda K1 büyük erkekler kategorisinde şampiyonluğu göğüslerken, Sultan Zilan 56 kiloda K1 büyük kadınlarda Avrupa 2'ncisi oldu. Turnuvada, Bilgin Erol da 89 kilo Erkek Light Contact kategorisinde Avrupa 2'nciliği elde etti. Üniversite yönetimi, sporcuları başarılardan dolayı tebrik etti. - DİYARBAKIR

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