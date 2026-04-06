Dua Lipa’nın telefon kılıfı dikkat çekti

Pop müziğin dünyaca tanınan isimlerinden Dua Lipa, New York sokaklarında görüntülendi. Şıklığıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının tarzı kadar telefon kılıfı da magazin gündemine girdi.

İKONİÇ ÜÇLÜYE GÖNDERME

Dikkatli hayranlar, Dua Lipa’nın telefon kılıfında 2000’li yılların en çok konuşulan karelerinden biri olan Britney Spears, Lindsay Lohan ve Paris Hilton’un birlikte yer aldığı fotoğrafın bulunduğunu fark etti.

Bu fotoğraf, Hollywood’un “ikonik üçlüsü” olarak anılan isimlerin 2006 yılında birlikte görüntülendiği kare olarak biliniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu detay, hayranlar tarafından nostaljik bir pop kültür göndermesi olarak yorumlandı. Dua Lipa’nın bu tercihi özellikle 2000’ler pop kültürüne bir selam olarak değerlendirildi.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995’te İngiltere’nin Londra kentinde doğan dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve modeldir. Arnavut kökenli olan sanatçı, güçlü sesi ve pop müziğe getirdiği modern tarzıyla kısa sürede global bir yıldız haline gelmiştir.