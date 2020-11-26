Son dakika haberleri... Duble yolda meydana gelen kazada ilginç detay: Kazadan birkaç dakika önce radara girmiş - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada ilginç detay ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobilin, kazadan birkaç dakika önce polis ekiplerince duble yola kurulan radara girdiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 11.05 sıralarında Adapazarı-Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camili istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan ve Milli Eğitim personeli olduğu öğrenilen Hatice B. idaresindeki 54 ZS 988 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelmekte olan ve karantina süreci yeni biten ve hastaneye gitmek için yola çıkan Turgut Ö. idaresindeki 54 SC 445 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı.

Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, araç içerisinde sıkışan Turgut Ö. olay yerine sevk edilen itfaiye erlerince kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan Hatice B. ile diğer yaralı Turgut Ö. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışmadan önce radara girmiş

Öte yandan, kontrolden çıkan Hatice B. idaresindeki 54 ZS 998 plakalı aracın, polis ekiplerince Sebahattin Zaim Bulvarı üzerine kurulan radara girdiği de tespit edildi. Hatice B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA