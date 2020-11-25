Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek - Son Dakika

Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek

25.11.2020 16:53
Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Düden Şelalesi'nde su seviyesinin anlık ölçümüne ve dijital ortamda takibine olanak sağlayan sistemin kurulumu tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Düden Şelalesi'nde su seviyesinin anlık ölçümüne ve dijital ortamda takibine olanak sağlayan sistemin kurulumu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Horizon 2020 programı dahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin de katılımcısı olduğu CUTLER Projesi kapsamında Düden Şelalesi Rekreasyon Alanı'nın niteliğini ve etkin kullanımını artırmak amacıyla su seviyesi ölçümlerine başlandığı belirtildi.

Kurulumu tamamlanan sensörlerle su seviyesinin anlık ölçümü ve dijital ortamda takibinin yapılabildiği aktarılan açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından Akıllı Şehirler ve Toplumlar Programı kapsamında yürütülen CUTLER Projesi'nin odak noktası olarak Düden Çayı ve Şelalesi'nin belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yürütülen proje kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü doğa harikası Düden Şelalesi'ne gelen ziyaretçilerin memnuniyetinin sağlanması amacıyla su seviyesi ölçümüne öncelik verildi. Bu kapsamda Düden suyu seviyesinin tespitinin yapılması amacıyla su seviyesini anlık ölçebilen ve online takibinin yapılabileceği sensörler alındı, Düden Kanalı üzerinde kurulumu tamamlandı. Projede bilimsel yöntemler ve inovasyon teknikleri kullanılacak, yapılan ölçümlerden de yararlanılacak." ifadelerine yer verildi.

Düden Şelalesi

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçe sınırlarında yer alan Düden Şelalesi ve Çayı, ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edilmiş, eylülde ise Cumhurbaşkanlığı kararınca "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmişti.

Doğal havuzları, endemik bitki örtüsü ve ziyaretçilerine her mevsim farklı bir görsel şölen sunan şelale, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupa Komisyonu, Düden Şelalesi, Avrupa Birliği, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe efsanesi Alex, teknik direktör olarak futbola geri dönüyor Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi         
16:34
7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis 7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis         
16:18
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı         
15:35
Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı         
15:16
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi Sahte 'peygamber' davasında, baş şüpheli Şaban Özdil ile birlikte 8 sanık tahliye edildi         
13:20
Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi         
13:04
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Evinde üretmeye başladığı Mevlevi tatlısını şimdi dünyaya satıyor Evinde üretmeye başladığı Mevlevi tatlısını şimdi dünyaya satıyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 17:24:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düden Şelalesi'nde su seviyesi anlık takip edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei