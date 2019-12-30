Düden Şelalesi'ndeki antik kalıntılar kayıt altına alındı - Son Dakika

Antalya'da doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Düden Şelalesi'ndeki antik kalıntılar kayıt altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'ndeki antik kalıntıların tarihe ışık tuttuğu belirtildi. Şelale sınırları içindeki MÖ 2 ve 7'nci yüzyıla ait antik zeytinyağı işliği ve antik mezarların resmi kayıt altına alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düden Şelalesi, doğal güzelliğinin yanında ziyaretçilerini tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre antik dönemde bu bölgedeki Lyrboton Kome Köyü'ne ait nekropol (mezarlık alanı) ve zeytinyağı işliği Düden Şelalesi sınırları içerisindeydi. Söz konusu kalıntılar Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından koruma altına alındı, tarihi alanla ilgili resmi temaslar başlatıldı."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antalya Müzesi yetkilileriyle ortak bir çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "Antik mezarlar ve zeytinyağı işliği alanının yapılan incelemelerin ardından etrafına şerit çekildi, gelen ziyaretçiler için bilgilendirme panoları konuldu. Panolar, eserlere olan ilgiyi artırdı." ifadeleri kullanıldı.