Düğün Hediyesi Klima Şaşkınlık Yarattı

08.01.2026 10:19
Adana'da bir düğünde damat, sağdığının klima hediye etmesiyle şaşkınlık yaşadı.

ADANA'da fabrika işçisi Ramazan Keskin (24) ile Hasret Keskin'in (24) düğününde, damadın 10 yıllık arkadaşı ve sağdıcı olan klima ustası Cumali Yıldırım'ın (26) takı töreninde hediye ettiği ev tipi klima, davetliler arasında şaşkınlık yarattı.

Seyhan ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan Ramazan Keskin ile Hasret Keskin, Ulu Camii Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğününe aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Takı töreni sırasında damadın 10 yıllık yakın arkadaşı ve sağdıcı olan klima ustası Cumali Yıldırım, gelin ve damada ev tipi bir klima hediye etti. Hediye, takı töreni sırasında davetlilerin önünde çifte teslim edilirken, salondakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Damat Keskin'in yıllardır yakın arkadaşı olduğunu belirten Cumali Yıldırım, düğün için farklı bir hediye vermek istediğini söyledi. Verdiği hediye karşısında herkesin şaşırdığını dile getiren Yıldırım, "Düğünlerde genelde altın ve para takılır. Ben de bir farklılık yapmak istedim. Ramazan'ın klima ihtiyacı olduğunu biliyordum. Altın bozdurulabilir, harcanabilir ama klima Adana gibi bir bölgede en az altın kadar değerli. Takı merasimine geçtiğimizde klimayı arabadan kucaklayıp salona getirdim. Herkes şaşırdı, adeta şok oldu. Ramazan da benden böyle bir şey hiç beklemiyordu. Klimanın montajını da ücretsiz olarak kendim yaptım" dedi.

'DÜĞÜNDE TAKILAN ALTINLARI BOZUP KLİMA ALACAKTIM'

Damat Ramazan Keskin ise arkadaşının verdiği hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ve ihtiyacı olduğu için klima hediye edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Keskin, "Düğünümde ve kınamda sağdıcım olan arkadaşım, hiç beklemediğim bir şekilde bana klima hediye etti. Herkes gibi ben de kendisinden takı ya da para bekliyordum. Klima getirdiğini gördüğüm anda gerçekten şok oldum. Evimde klima yoktu, normalde düğünde takılan altınları bozdurup klima alacaktım. Bu sürpriz hem beni çok şaşırttı hem de çok mutlu etti. Klima benim için altından daha değerli" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Adana, Son Dakika

