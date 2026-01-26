Düğün Konvoyunda Gergin Anlar - Son Dakika
26.01.2026 10:08
Bursa'da düğün konvoyunda kadın sürücü ile tartışma çıktı, gerginlik kısa sürede önlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düğün konvoyu sırasında yaşanan tartışma kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki düğün konvoyu sırasında bir kadın sürücü, girmek istediği sokağa ulaşabilmek için konvoydaki araçların arasından geçmeye çalıştı. Bu sırada konvoyda bulunan bazı kişilerle kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine konvoydaki bazı şahısların araçlarından inerek kadın sürücüye doğru yöneldiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları sakinleştirerek olayla ilgili tutanak tuttu. Yaşanan gerginlik kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
