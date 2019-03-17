Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şahsa Adli İşlem
23 dakika önce
Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlattı.
Düzce- Akçakoca
D-655 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobilden havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, ateş eden şahıs hakkında adli işlem başlattı.
Düzce-Akçakoca D-655 Karayolu üzerinde ilerleyen bir düğün konvoyunda seyir eden bir araç sürücüsünün havaya kurusıkı silah ile ateş ettiği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, araç üzerinde çalışma başlattılar. Araç
takip sonucunda D-100 Karayolu
Öztürkler Kavşağı'nda durduruldu. Sürücü M.K.'nin üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca ve 27 adet dolu kurusıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahsa 5729 SKM idari işlem yapıldı. Ele geçirilen kurusıkı tabanca ve fişekler Yenikent Polis
Merkezine teslim edilerek, soruşturma başlatıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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