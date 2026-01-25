Düğün Konvoyunda Ruhsatsız Tabanca Yakalandı - Son Dakika
Düğün Konvoyunda Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

Düğün Konvoyunda Ruhsatsız Tabanca Yakalandı
25.01.2026 11:08
İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı sonrası bir şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Yunus timleri, bir şüpheliyi ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Olay, 24 Ocak 2026 günü saat 19.44 sıralarında Arnavutköy'ün Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "konvoyda silah atılıyor" şeklinde gelen çok sayıda ihbar üzerine bölgede çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, şüpheli şahsı kısa sürede tespit etti. Tespitler sonrası M.O. (18) isimli şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheliyi üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. M.O., Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçları kapsamında işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün Konvoyunda Ruhsatsız Tabanca Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Düğün Konvoyunda Ruhsatsız Tabanca Yakalandı - Son Dakika
