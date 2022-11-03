Düğün öncesi gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi sırasında yaşananlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çekimler sırasında fotoğrafçı, damata yönelik 'Gelinin kulağına bir şeyler fısılda' dedi.
Hemen gelinin kulağına eğilen damat, romantik kelimeler kullanmak yerine 'Hayırlı cumalar' temennisinde bulundu. Bu sözleri duyan gelin ise kendi tutamayarak kahkahayı patlattı.
Gelin ve damadın eğlenceli görüntüleri, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı. İkiliye bir ömür boyu mutluluklar dilendi.
Son Dakika › Yaşam › 'Gelinin kulağına bir şeyler fısıltı' denilen damat, söylediği iki kelime ile izleyenleri kırdı geçirdi - Son Dakika