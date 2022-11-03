'Gelinin kulağına bir şeyler fısıltı' denilen damat, söylediği iki kelime ile izleyenleri kırdı geçirdi - Son Dakika
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'Gelinin kulağına bir şeyler fısıltı' denilen damat, söylediği iki kelime ile izleyenleri kırdı geçirdi

03.11.2022 13:57

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda düğün öncesi yapılan fotoğraf çekimleri esnasında damattan gelinin kulağına bir şeyler fısıldaması istendi. Bu sırada gelinin kulağına eğilerek 'hayırlı cumalar' diyen damat, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi.

Düğün öncesi gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi sırasında yaşananlar, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Çekimler sırasında fotoğrafçı, damata yönelik 'Gelinin kulağına bir şeyler fısılda' dedi.

DAMATIN SÖZLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Hemen gelinin kulağına eğilen damat, romantik kelimeler kullanmak yerine 'Hayırlı cumalar' temennisinde bulundu. Bu sözleri duyan gelin ise kendi tutamayarak kahkahayı patlattı.

ÇOK SAYIDA İZLENME ALDI

Gelin ve damadın eğlenceli görüntüleri, sosyal medyada da çok kez paylaşıldı. İkiliye bir ömür boyu mutluluklar dilendi.

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Damatlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Gelinin kulağına bir şeyler fısıltı' denilen damat, söylediği iki kelime ile izleyenleri kırdı geçirdi - Son Dakika


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