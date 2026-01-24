Düğün Törenine İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 10 Yaralı

İSLAMABAD, 24 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera İsmail Han bölgesinde bir düğünü hedef alan intihar saldırısında en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Bölge Polis Şefi Seccad Ahmed Sahibzade, Xinhua'ya yaptığı açıklamada intihar bombacısının, Kureyşi Mor semtindeki bir evde düzenlenen düğün töreninde davetlilerin müzikli eğlenceye katıldığı sırada üzerindeki bomba yüklü yeleği infilak ettirdiğini bildirdi.

Yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen bir grup olmadı.