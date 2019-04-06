Düğün Yolunda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

İZMİR'in Kemalpaşa
ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Sezer Özgü'nün otomobili kullanan eşiyle yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Çambel mevkisinde meydana geldi. İzmir
yönünden Turgutlu
yönüne gelen Musa İğde
yönetimindeki 16 BBF 51 plakalı otomobil, önünde giden İbrahim Özgü yönetimindeki 48 VM 632 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Özgü'nün otomobili, karşı şeride geçerek, Ahmet Dilek
yönetimindeki 34 KV 3475 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, İbrahim Özgü'nün otomobilinde bulunan eşi Sezer Özgü öldü, 3 sürücü ile Ahmet Dilek'in aracındaki Ayşe Dilek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Özgü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Özgü çiftinin bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- İzmir