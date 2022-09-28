Düğünde feci olay! Halay çekenleri kurtarmak isterken üzerine tente düştü

Çemişgezek'te düğünler için kullanılan bir alanda önceki gün akşam saatlerinde ürküten bir olay yaşandı. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu.

AZ DA OLSA TUTMAYI BAŞARDI

Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı. Kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.