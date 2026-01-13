Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
13.01.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 27 yaşındaki Hilmi Bahar'ın katıldığı düğünde bacağına yorgun mermi isabet etmesi sonrası yapılan balistik incelemede, merminin düğünde misafir olarak bulunan istirahatteki bir komisere ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan komiser tutuklandı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir düğünde bacağına yorgun mermi isabet eden Hilmi Bahar'ın tedavi süreci sonrası yapılan balistik incelemede merminin, düğüne katılan istihatteki Komiser Ümit A.'ya ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Komiser mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

DÜĞÜNDE BACAĞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Olay, 11 Ekim 2025 tarihinde Cincin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akrabasının düğün törenine katılan Hilmi Bahar, oturduğu sırada bacağından acı hissetti. Bacağının kanadığını fark eden Bahar'ın kaldırıldığı hastanede yapılan incelemede, yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Deri altında bulunan mermi, 2 gün sonra operasyonla alınarak balistik incelemeye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, düğüne ait kamera görüntülerine el koydu. Düğünde kameraya yansıyan ve havaya ateş ettiği öğrenilen isimler incelemeye alındı.

KOMİSER TUTUKLANDI

Balistik raporunda merminin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli ve o gün düğüne katılan istirahatteki Komiser Ümit A.'nın tabancasından çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Ümit A., geçen perşembe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Misafir, Koçarlı, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:08:31. #7.11#
SON DAKİKA: Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.