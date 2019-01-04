Son Dakika Haberleri: Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Düğünlerde Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da düğünlerde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar aldı.

Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen uzun namlulu silah, 9 cep telefonu ve 3 bilgisayar ile bazı evraka el konuldu.

Zanlıların sosyal medya hesaplarından da terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Jandarma, Şanlıurfa, Güncel
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