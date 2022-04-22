Duhok'ta ağaçlandırma çalışmalarına hız veriliyor - Son Dakika
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Duhok'ta ağaçlandırma çalışmalarına hız veriliyor

22.04.2022 12:55
Duhok'ta ağaçlandırma çalışmalarına hız veriliyor

Irak'ın Duhok kentinde ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 10 bin fidan dikimi için proje hazırlandığı belirtildi.

Irak'ın Duhok kentinde ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 10 bin fidan dikimi için proje hazırlandığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, şu ana kadar Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de ağaçlandırma ve yeşillendirmeyle ilgili birçok proje hazırladı ancak ekonomik kriz nedeniyle bunları hayata geçiremedi.

Bir süre önce hazırlanan Erbil'in etrafında yeşil bir hat oluşturma planı da maddi kaynak oluşturulamadığı için rafa kaldırılmış durumda.

Buna rağmen ağaçlandırma ve yeşil alanlar için pilot bölgelerden biri kabul edilen Duhok'a bağlı Akre ilçesinde bu yönde projeler yürütülmeye devam ediliyor.

"Bu sene bahar mevsiminde 10 bin fidan dikmeyi planlıyoruz"

Akre Belediyesi Basın Sorumlusu Zerevan Temo, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Temo, "Akre Belediyesi'nin yeni aldığı karara göre, inşaat yapmak isteyen vatandaşlar evlerinin etrafına ağaç dikmek zorunda." dedi.

"Hayata geçireceğimiz projelerle Akre'nin yeşil alanı yüzde 25'e çıkacak. Bu da çevre için çok önemli bir gelişme." ifadelerini kullanan Temo, şunları söyledi:

"Bu sene bahar mevsiminde 10 bin fidan dikmeyi planlıyoruz. Sonbaharda yeniden ağaç dikme projesi başlatacağız. Bunu her mevsimde yaygınlaştırarak devam ettireceğiz."

Temo, 10'a yakın ağaç çeşidini yol kenarlarına ve şehrin değişik noktalarına dikeceklerini belirterek, "Geçen yıl diktiğimiz ağaç sayısı 5 bin idi, bu sene 10 bine çıkarıyoruz." diye konuştu.

Akre Belediyesi Basın Sorumlusu Temo, sözlerini şöyle tamamladı:

"IKBY'de geçen yıl ağaçlandırma ve yeşillendirme için birçok proje vardı ancak hayata geçirilemedi. Bölgemizdeki yeşil alanlar istenilen seviyede değil. O nedenle IKBY'nin tüm bölgelerinde bu kampanyanın büyüyerek devam etmesini istiyoruz."

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok, Irak, IKBY, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Duhok'ta ağaçlandırma çalışmalarına hız veriliyor - Son Dakika


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