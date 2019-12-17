Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dumansız hava sahası' denetimi yapıldı - Son Dakika

Dumansız hava sahası" denetimi yapıldı

6 saat önce

Kars'ta "dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

Kars'ta "dumansız hava sahası" denetimleri yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu'nun katılımıyla Ahmet Arslan Caddesi'nde sigara denetimi gerçekleştirildi.

Kafe ve restoranların da aralarında bulunduğu işletmelere yönelik denetimde, protokol üyelerini karşılarında gören işletme sahipleri şaşkınlık yaşadı.

Denetimlerde, iş yerinde sigara yasağına uymayan işletme sahiplerine para cezası uygulandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı alanlarda sigara içilmemesi için denetimler yapıldığını söyledi.

Amaçlarının kapalı alanlarda sigara içilmesini önlemek olduğunu ifade eden Doğu, "Kars genelinde 2019 yılı içerisinde 10 bine yakın denetlemelerimiz oldu. Buradaki amacımız insanımızın baş belası olan sigaradan kurtarılması noktasında bir farkındalık denetimi yapıyoruz." dedi.

Doğu, son 2 yılda denetimlerin daha da sıklaştığını belirterek, "Sigaranın kapalı mekanlarda tüketilmemesi ve esnafları bu kurallara uyması için uyardık. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Buradaki amacımız yavrularımıza güzel bir dünya bırakmak. Toplumun bir kesiminin bağımlı olduğu bu hususta artık bunun son bulmasını sağlamak, dumansız hava sahasına sıfır tolerans mantığıyla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Dumansız hava sahası denetimi yapıldı

Mehmet Zahid, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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