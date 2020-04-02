Dumlupınar Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesi yapıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine yapılacak olan Entegre Sağlık Tesisi'nin ihalesinin yapıldığı bildirildi.



Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar İlçemize ayrı bir değer katacak olan Entegre Sağlık Tesisi ihalemiz Ankara'da yapılmıştır. İhaleyi alan firma 10 gün içerisinde ilçemizde gerekli yer gösterimi yapılacak ve kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu uğurda emeği geçen herkese ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA