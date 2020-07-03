Dumlupınar protokolü Müdür Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Dumlupınar AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ve İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatlarının anısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılarak, Büyük Taarruz'un 70'inci yıldönümü olan 30 Ağustos 1992 tarihinde büyük bir törenle ziyarete açılan Dumlupınar Şehitliğinin yer aldığı Dumlupınar'ın tarihi dokusu ve yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarının da konuşulduğu ziyarette, Bölge Müdürü Hasan Keskin'e Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından Şehit Baba-Oğul Biblosu armağan edildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile İlçe Başkanı Ali Bursa ve Meclis Üyesi Şaban Türk'e çalışmalarında başarılar diledi. - KÜTAHYA