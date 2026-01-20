Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

20.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de, dün 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,3 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşandı.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de, dün 81 ilde termometreler sıfırın altını gösterirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 24,3 dereceyle Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşandı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği verilere göre, yurt genelinde Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Dün, 81 ilin bazı ilçelerinde sıcaklıklar sıfırın altında 0,5 ila sıfırın altında 24,3 derece aralığında seyretti.

Türkiye'de dün en düşük sıcaklık Sivas'ın Kangal ilçesinde sıfırın altında 24,3 derece olarak ölçüldü.

Diğer en düşük sıcaklıklar ise Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sıfırın altında 21,2, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde sıfırın altında 21,1 ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sıfırın altında 20,9 derece olarak kayıtlara geçti.

Termometrelerin sıfırın altında gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Sivas, Kangal-24,3
Kahramanmaraş, Göksun-21,2
Erzincan, Refahiye-21,1
Kayseri, Pınarbaşı-20,9
Rize, İkizdere-20
Niğde, Merkez-19,5
Nevşehir, Avanos-17,6
Gümüşhane, Torul-16,9
Konya, Seydişehir-16,8
Burdur, Yeşilova-15,6
Karaman, Merkez-15,3
Erzurum, Palandöken-15,2
Malatya, Kuluncak-15,1
Adana, Tufanbeyli-14,7
Aksaray, Merkez-14,6
Giresun, Alucra-14,6
Yozgat, Merkez-14,3
Bayburt, Merkez-14,2
Tokat, Artova-13,9
Ankara, Kızılcahamam-13,8
Elazığ, Sivrice-13,7
Ardahan, Damal-13,3
Isparta, Merkez-13,2
Kırşehir, Boztepe-13,1
Denizli, Tavas-13
Tunceli, Hozat-12,8
Çankırı, Yapraklı-12,4
Mersin, Tarsus-12,4
Antalya, Elmalı-12,3
Kütahya, Gediz-12,2
Kastamonu, Seydiler-12,1
Trabzon, Çaykara-12,1
Kırklareli, Pınarhisar-11,9
Adıyaman, Çelikhan-11,8
Amasya, Merzifon-11,7
Afyonkarahisar, Evciler-11,5
Tekirdağ, Şarköy-11,4
Bingöl, Merkez-11,3
Van, Başkale-11,1
Bolu, Gerede-10,9
Kars, Sarıkamış-10,9
Muğla, Seydikemer-10,9
Uşak, Merkez-10,9
Çorum, Merkez-10,7
Samsun, Ladik-10,7
Bursa, Osmangazi-10,5
Edirne, Lalapaşa-10,4
Hakkari, Yüksekova-10,4
Karabük, Merkez-10,4
İzmir, Ödemiş-10,3
Bitlis, Adilcevaz-10,1
Eskişehir, Günyüzü-9,9
Ordu, Mesudiye-9,5
Gaziantep, Şehitkamil-9,4
Balıkesir, Bigadiç-9
Kırıkkale, Karakeçili-9
Sinop, Boyabat-8,7
Ağrı, Eleşkirt-8,4
Şırnak, Beytüşşebap-8,3
Muş, Bulanık-8,2
Manisa, Şehzadeler-6,9
Kocaeli, Kartepe-6,8
Osmaniye,Hasanbeyli-6,7
Bilecik, Pazaryeri-6,3
Sakarya, Geyve-6,2
Şanlıurfa, Bozova-6,1
Çanakkale, Ezine-5,8
Bartın, Merkez-5,7
Kilis, Merkez-5,7
Diyarbakır, Çüngüş-5,5
İstanbul, Çatalca-5,4
Yalova, Çiftlikköy-5,1
Aydın, Çine-4,7
Zonguldak, Devrek-4,7
Iğdır, Merkez-4,5
Hatay, Yayladağı-4,2
Siirt, Pervari-4,2
Düzce, Yığılca-4,1
Artvin, Yusufeli,-3,2
Batman, Beşiri-1,3
Mardin, Midyat-0,5

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Kangal, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

11:26
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
11:00
Galatasaray’da kader günü
Galatasaray'da kader günü
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: Dün tüm yurtta hava sıcaklığı sıfırın altına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.