Dune Yazı Dizisi – 2: Endişen Yoksa Arzun da Yoktur! - Son Dakika

Dune Maratonu ve Kafa Karıştıran Sorular...

Merhaba, değerli bilim kurgu severler. Dune yazı dizisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım.

Bu yazımda, özellikle Türk bilim kurgu severlerin Dune ile ilgili yaşayabileceği bazı kafa karışıklıklarını gidermeye ve serinin Türkiye macerasını kısaca anlatmaya çalışacağım.

"Işıltı kentlerden gelir, bilgelikse çölden"

1965 yılında yayınlanan "Dune" ne yazık ki, Türkçe'ye ancak 1997 senesinde Sarmal yayınları tarafından çevrilerek Türk okuyucusunun karşısına çıkma şansı elde etti.

Otuz iki senelik gecikmeyi hesaba katmazsak, ne yazık ki, serinin çevirisinde de bazı ciddi hatalar ve sıkıntılar bulunmaktaydı.

Seri daha sonra ikinci bir şans yakalayarak 2000'li yıllarda Kabalcı Yayınevi tarafından okuyucular ile tekrar buluştu.

Daha iyi bir çeviri ve düzenleme ile piyasaya sürülen orijinal seri, Brian Herbert ile Kevin J. Anderson'ın yazdığı Hanedanlık Üçlemesi ve Butleryan Cihadı Serisi (seriye ait kısa hikayeler ile birlikte) basılarak bilim kurgu severlerin seriye olan açlığını ciddi şekilde bastırdığını söyleyebilirim.

"Endişeleri olmayan bir insan arzuları olmayan bir insandır"

Frank Herbert'in yedi kitap olarak planladığı ama altı kitabını yazmaya ömrünün yettiği seri (bundan sonra orijinal seri diye anılacaktır) ve Hanedanlık Üçlemesi iyi bir çeviri ve daha rahat okunabilen bir boyutta basılarak, 2015 senesinden başlayarak tekrar piyasaya sürülmüştür.

İthaki basımında orijinal serinin kapak tasarımı, çeviri ve editörlüğüne gösterdiği özen gerçekten takdir edilesidir.

Yalnız, ne yazık ki, hanedanlık üçlemesinin kapak tasarımının bu seri için çok yalın kaldığını düşünmekteyim.

"Konuşmak yapmanın yerine geçmez"

Dune gibi bir seri ile ilgili Türkiye'de bu kadar çok seçenek ve kitap varken, hangi kitapla seriye başlamalı ve hangi yayınevinin baskısını tercih etmeliyim soruları ön plana çıkmakta.

Benim şahsi fikrim seriye kronolojik olmasa da aşağıdaki sıra (ve yayınevleri) ile başlayıp devam etmekten yanadır.

Orjinal Seri (ithaki Yayınevi):

Dune

Dune Mesihi

Dune Çocukları

Dune Tanrı İmparatoru

Dune Sapkınları

Dune Rahibeler Meclisi

Hanedanlık Üçlemesi (İthaki Yayınevi):

Dune Atreides Hanedanı

Dune Harkonnen Hanedanı

Dune Corrino Hanedanı

Cihat Serisi (Kabalcı Yayınevi):

Dune Butleryan Cihadı

Dune Makinelerin Seferi

Dune Corrin Savaşı

"Uyarı yok, merhamet yok, belirsizlik yok"

Tabii ki, Dune kitapları sadece yukarıdakiler ile sınırlı değil.

Fakat Türkçe'ye çevrilen kısmı üzerinden konuşmak gerekirse, Star Wars filmlerinde olduğu gibi serinin ortası diyebileceğimiz eserden (Dune) başlayıp orijinal seriyi sırasıyla bitirmek, sonrada Hanedanlık Üçlemesi ve Efsaneler Serisi ile Dune evreninde geriye doğru bir yolculuğa çıkmak sizin alacağınız keyfi kat be kat arttıracaktır.

Sağlıcakla Kalın.