Son Dakika Haberleri: Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi
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Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi

14 dakika önce

İsviçre'de düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi.

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İsviçre'de düzenlenen Dünya Badminton Şampiyonası sona erdi.

İsviçre'nin Basel kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada Türkiye'yi 5 sporcu temsil etti.

Tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkeklerde Emre Lale ilk turda rakiplerine yenilerek elendi.

Çift kadınlarda ise Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ikilisi de Rus Anastasiia Akchurina-Olga Morozova çiftine yenildi.

İsviçre, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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