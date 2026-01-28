Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 350 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 350 Milyon Dolar Destek

28.01.2026 10:14
Dünya Bankası, Lübnan'ın ekonomik toparlanması için 350 milyon dolarlık finansmana onay verdi.

BEYRUT, 28 Ocak (Xinhua) -- Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Lübnan'ın ekonomik toparlanma sürecinde yoksul ve savunmasız grupları desteklemek ve temel kamu hizmetlerini dijital dönüşümle iyileştirmek için sağlanacak 350 milyon ABD doları tutarındaki finansmana onay verdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre salı günü onaylanan finansman iki projeyi kapsıyor. Bu kapsamda sosyal koruma sistemlerinin genişletilmesine yönelik Sosyal Güvenlik Ağı'nın Güçlendirilmesi ve Sistem Oluşturma Projesi'ne 200 milyon dolar ayrılırken, öncelikli kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesini ilerletmeye yönelik Lübnan Dijital Hızlandırma Projesi'ne ise 150 milyon dolar tahsis edilecek.

Dünya Bankası Ortadoğu Departmanı Bölüm Direktörü Jean-Christophe Carret, "Lübnan kırılgan bir toparlanma süreci yaşıyor. Bu yeni finansman paketi, ülkenin ekonomik toparlanmasını, istihdam yaratılmasını ve tüm vatandaşlara yüksek etkili kamu hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirmek üzere tasarlandı" ifadelerini kullandı.

Banka, Lübnan'ın yaşadığı krizlerin, uzun süredir devam eden ekonomik ve toplumsal zorlukları daha da kötüleştirdiğini, daha fazla insanı yoksulluğa ittiğini, aileleri gıda güvensizliği, yetersiz beslenme ve sınırlı sağlık hizmetleriyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

