Dünya Bankası Orta Asya Direktörü: "Kovid-19'dan Orta Asya'da en çok Tacikistan etkilendi" - Son Dakika

Dünya Bankası Orta Asya Bölge Direktörü Lilia Burunçuk, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) Orta Asya ülkeleri arasında en çok Tacikistan'ın etkilendiğini söyledi.

Burunçuk, çevrim içi düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Orta Asya ülkeleri arasında salgından en çok Tacikistan'ın zarar gördüğünü ifade ederek bunda devlet tekeli nedeniyle gelişmemiş dijital altyapının etkili olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınından en çok, dijital teknolojide geride kalan ve etkili dijital altyapı inşa edemeyen ülkelerin etkilendiğini vurgulayan Burunçuk, Orta Asya'da yüksek hızlı internet erişiminin hala sınırlı olduğunu, bu konuda Tacikistan'da daha da geri kaldığını dile getirdi.

Burunçuk, altyapı eksikliğinin uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve teletıp hizmetine erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 38 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüs kaynaklı bir ölüm gerçekleşirken, 37 hasta iyileşti.

Ülkede bugüne kadar 12 bin 269 kişide virüs saptandı, virüs tespit edilen 11 bin 677 kişi iyileşti ve virüs nedeniyle 87 kişi yaşamını yitirdi.