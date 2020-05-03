Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için "eş güdümlü hareket" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için 'eş güdümlü hareket' vurgusu - Son Dakika Ekonomi

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için "eş güdümlü hareket" vurgusu

10 dakika önce

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eş güdüm içinde uygulanması...

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Kouame'den Kovid-19 krizi için

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe konuk olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eş güdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.

YASED'den yapılan açıklamaya göre, derneğin, üyeleri ve paydaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı online etkinlik serisi YASED United'ın sekizincisi gerçekleştirildi. Küresel pandeminin Türkiye ekonomisi üzerindeki mevcut ve potansiyel etkileri ile koronavirüs mücadelesi ve sonrasında Türkiye'nin uygulaması gereken ekonomik tedbirlerin konuşulduğu seminere katılan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, iş dünyasının sorularını cevapladı.

Bu krizin, küresel yayılımının hızı ve boyutları bakımından daha önceki hiçbir krize benzemediğini belirten Kouame, "Başka birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de ilk göstergeler krizin ekonomik etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor. Bu durum, pandemi eğrisini düzleştirmeye ve insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini özellikle insan sermayesinin ve istihdamın, finansal sektörün, tedarik zincirlerinin ve üretime dönük varlıkların korunması üzerinde odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler ile birleştiren cesur ve eş güdümlü bir şekilde hareket etmeyi gerektirmektedir. Krizden çıkışı desteklemek için bunların hepsine ihtiyaç duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASED Başkanı Ayşem Sargın da Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok bölgesini izleyen bir ekonomist olan Kouame'nin küresel pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine dair verdiği bilgilerin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade etti.

- "Ülkelerin bu krizi nasıl yönettikleri, geleceğin kazananlarını belirleyecek"

Bu krizin ekonomik anlamda uzun vadeli bir zayıflığa dönüşebileceğini ancak küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu yüksek olan ve dijitalleşmeyi özümsemiş ülkelerin krizden en az zarar ve önemli avantajlarla çıkacağını vurgulayan Sargın, şunları kaydetti:

"Bu kriz bize, YASED olarak, önceki dönemde de sürekli altını çizdiğimiz iki önemli konu olan küresel tedarik zincirlerine iyi entegre olma ve rekabet gücünü dijitalleşme ile artırmanın, ülkelerin ve şirketlerin başarısı için ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Ülkelerin bu krizi nasıl yönettikleri, geleceğin kazananlarını belirleyecek. Türkiye kriz yönetimini sanayi sektöründe başarıyla uygulayabilirse ve güvenli kaynak ülke olarak konumlanabilirse, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gittiği kriz sonrası dönemde, kendine yeni büyüme alanları yaratabilir. Belirsizliklerin yüksek olduğu bu dönemde, ekonomide alınan önlemlerle iç ve dış piyasada uzun vadeli güven tesis edebilmek ve beklentileri doğru yönetebilmek çok önemli. Ara malı tedarikçilerimizin çeşitlendirmesi, lojistik alternatiflerin yaratılması ve ürün gamımızın yeni fırsatları değerlendirecek şekilde genişletilmesi, küresel tedarik zincirinden aldığımız payı arttırmamız için önemli adımlardan bazıları. Kriz sonrası dönemde Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde canlanmasında lokomotif rol oynayacak faktörlerin başında dijitalleşme gelecek."

Sargın, Türkiye'nin dijitalleşmeye daha hızlı bir şekilde odaklanmasının önemine işaret ederek, "Dijital dönüşüm için tedarikçi ekosisteminin ve imalat sanayi ile iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi, şirketlere daha erken aşamada katkı sağlayan ve daha hızlı sonuç veren yeni nesil destek paketlerinin hazırlanması ve en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi konular öncelik haline gelmeli." ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 12:39 Kaynak: AA


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