Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu - Son Dakika
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Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
27.06.2026 15:39
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Kanada'nın Alberta eyaletinde köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın, devasa bir boz ayı ile karşı karşıya geldi. Ayının etrafında daireler çizdiği korku dolu dakikalarda bağıran kadın, elindeki kahve fincanını fırlatarak dikkati dağıtmayı başardı ve vahşi hayvandan kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kanada'nın vahşi doğasıyla ünlü Alberta eyaleti, film sahnelerini aratmayan bir hayatta kalma mücadelesine sahne oldu. Bölgedeki bir vahşi doğa kampında köpeğiyle sıradan bir yürüyüşe çıkan bir kadın, karşısında devasa bir boz ayı görünce hayatının en korkutucu anlarını yaşadı.

AYI ETRAFINDA DAİRELER ÇİZDİ

Olay anında kayda alınan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Videoda, iri cüsseli boz ayının kadının ve köpeğinin etrafında tehditkar bir şekilde defalarca daireler çizdiği görülüyor.

Büyük bir panik yaşayan ve köşeye sıkışan kadının, ayının yaklaşmasını engellemek için çaresizce bağırdığı anlar izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Boz ayının kaçmaması üzerine korku doruğa tırmandı.

HAYAT KURTARAN KAHVE FİNCANI HAMLESİ

Ayının saldırıya geçtiği saniyelerde, genç kadın hayatta kalmak için akıllıca bir hamle yaptı. Soğukkanlılığını toplamaya çalışarak elinde tuttuğu kahve fincanını ayının bulunduğu yöne doğru fırlattı.

Kadının bu dikkat dağıtma taktiği işe yaradı. Boz ayı, yere düşen kahve fincanının ne olduğunu anlamak ve nesneyi incelemek üzere o yöne doğru yöneldi. Vahşi hayvanın dikkatinin dağıldığı o birkaç saniyelik hayati boşluğu fırsat bilen kadın, köpeğiyle birlikte hızla koşarak bölgeden uzaklaştı ve olası bir faciadan kıl payı kurtulmayı başardı.

Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu - Son Dakika

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