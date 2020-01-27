Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin - Son Dakika Dünya

Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin

20 dakika önce

Çin hükümeti, Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsten yaklaşık 3 bin kişinin etkilendiğini duyursa da, bir hemşirenin videosu dünyada hızla yayıldı. Binlerce kez paylaşılan videoda hemşire, 90 bin kişiye koronavirüs bulaştığını söylüyor ve Çin hükümetini gerçekleri saklamakla suçluyor.

Vahşi hayvan ticaretini durduran Çin yönetimi, 80 kişiyi öldüren koronavirüsün doğadaki hayvanlardan insanlara bulaşmış olabileceğini resmen duyurdu. Sosyal medyada bir video paylaşan Çinli hemşirenin söyledikleri ise, dünyayı sarstı.

Dünyayı ürküten salgında can kaybı 80'e çıktı, vaka sayısı ise 2000'i geçti. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de marketler, süpermarketler, restoranlar ve e-ticaret sitelerinde vahşi hayvanların ticaretini yasakladı.

ÇİN RESMEN DUYURDU: HAYVANLARDAN GEÇMİŞ OLABİLİR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei hastalığa yol açan mikrobun vahşi hayvanlardan gelmiş olabileceğini söyledi, yayılma hızının güçleneceği uyarısını yaptı.

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hastalardan 461'inin durumunun ağır olduğunu bildiriyor. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 744.

"SİZE GERÇEĞİ SÖYLEMEK İÇİN BURADAYIM"

Ancak Wuhan kentindeki bir hastanede görev yapan hemşirenin çektiği video, dünyayı tüm dünyayı salladı. "Size gerçeği söylemek için buradayım" diyen hemşire şu ifadeleri kullanıyor:

"Şu anda, Wuhan'ı da içine alan Hubei eyaletinde ve tüm Çin'de koronavirüs bulaşan insan sayısı 90 bin. Bu videoyu izleyenlerin dışarı çıkmamalarını söyleyebilirim.

Hükümetin ne dediği umrumuzda değil. Sosyal medya aracılığıyla size gerçeği söyleyeceğim. Lütfen Wuhan'a maske, gözlük ve kıyafetler bağışlayın. Lütfen bize yardım edin."

Çinli hemşirenin videosu tüm dünyayı salladı: Hükümet yalan söylüyor, enfekte sayısı 90 bin
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:18 
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