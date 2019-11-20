Trabzon'da, İHH Gençlik Teşkilatınca "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

İskenderpaşa Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında İHH Trabzon Gençlik Teşkilatı adına konuşan Onur Özbek, 20 Kasım 1989'da kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu hakların korunması ve her türlü istismara, ihmale karşı dokunulmazlığını amaçladığını belirtti.

Çocuğun fiziki, psikolojik, zihinsel ve ahlaki gelişimi için uygun koşulların sağlanmasının toplumun en temel vazifelerinden biri olduğunu aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Bir çocuğun sahip olduğu en temel hak her insan için olduğu gibi yaşama hakkıdır. Fakat bugün yaşanan savaşlara baktığımızda en mağdur kesimi çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Sadece son bir yıl içindeki savaşlarda binlerce çocuk öldürülmüş ya da sakatlanmıştır. 2011 ile 2018 yılları arasında Suriye savaşında 24 bin çocuk, Yemen'de ise son 3 yılda 5 bine yakın çocuk hayatını kaybetmiştir. Filistin'de yaşları 10-12 arasında değişen yüzlerce çocuk İsrail güvenlik güçleri tarafından tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiş, bu çocukların yüzde 75'i türlü fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır."

Çocukların yaşadığı sorunlara yönelik derhal çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, çocukların korunmasına ilişkin yasaların uygulanmasının dünya toplumlarının sağlıklı ve nitelikli bir geleceğe sahip olması açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.