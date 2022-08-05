Dünya Ehlibeyt Vakfından muharrem ayı iftarı - Son Dakika
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Dünya Ehlibeyt Vakfından muharrem ayı iftarı

05.08.2022 00:19
Dünya Ehlibeyt Vakfından muharrem ayı iftarı

Dünya Ehlibeyt Vakfınca geleneksel muharrem ayı iftarı düzenlendi.

Dünya Ehlibeyt Vakfınca geleneksel muharrem ayı iftarı düzenlendi.

İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar yemeğinin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, muharrem ayının İslam alemi için önemine değindi.

Ergüneş, "Muharrem ayı, Müslümanlar için birçok olayın yaşandığı önemli bir zaman dilimidir. Bu ay, Müslümanlar için bir milat, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır. Kerbela'nın bize en büyük mesajı birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Bu mesajı gerçeğe dönüştüremezsek daha büyük acıları yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun da ehlibeyt anlayışının kavrayıcı özelliğinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Ehlibeyt referanslar, tüm İslam alemi, Anadolu'dan, Balkanlardan ta Çin'e kadar akıl, bilim, ilim, hak, hukuk, sevgi, dayanışma, paylaşma, kadın-erkek eşitliği, medeniyet, merhamet, sanat, kültür ve bütün insanı insan yapan değerlerle taçlandırılmış, yoğrulmuş bir anlayıştır. Bunun içinde Alevisiyle, Sünnisiyle, Şafiisiyle herkes vardır. ve ehlibeyt, bütün inananların ortak çatısıdır."

İftar programı, katılımcılara plaket sunulmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

İsmail Ergüneş, Siyaset, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Ehlibeyt Vakfından muharrem ayı iftarı - Son Dakika

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