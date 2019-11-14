Son Dakika Haberleri: Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Azerbaycan'da
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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Azerbaycan'da

6 saat önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi"ne katılmak için geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Azerbaycan'da, System.String[]

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi"ne katılmak için geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bilal Erdoğan Aliyev'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Aliyev de Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.

Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'ne Türkiye'nin geniş katılım sağlamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceği konusunda emin olduğunu belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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