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Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

6 saat önce

Çorum'da çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla stant açarak gönüllülüğe dikkat çekmek amacıyla tanıtım yaptı.

Çorum'da çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla stant açarak gönüllülüğe dikkat çekmek amacıyla tanıtım yaptı.

Kent merkezindeki Kadeş Barış Meydanı'nda Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) öncülüğünde bir araya gelen Kızılay, Yeşilay, LÖSEV gibi kuruluşların gönüllüleri, vatandaşlara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni gönüllü üye kayıtlarının da yapıldığı stantlarda, gönüllülük faaliyetlerinin toplumun dezavantajlı gruplarına sağladığı katkılara dikkat çekildi.

TEGV Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok dernek ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Gönüllülerin, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında önemli yer tuttuğunu belirten Çetin, "Yapacağımız her faaliyet için gönüllülere ihtiyaç duyuyoruz. Ne kadar çok gönüllümüz olursa, o kadar çok faaliyet düzenleyebiliyoruz. Burada her kuruluş, kendi alanıyla ilgili gönüllüler toplamak için çalışıyor." dedi.

Dünya Gönüllüler Günü etkinliği

Aralık, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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