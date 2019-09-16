Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz...
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:42 Kaynak: AA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden milli sporcu Cenk İldem, bronz madalya kazandı.
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