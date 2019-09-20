Son Dakika Haberleri: Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan...
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan...

36 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan..., System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu. - İSTANBUL

Taha Akgül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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