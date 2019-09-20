Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan...
36 dakika önce
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da Taha Akgül, çeyrek finalde Özbek rakibi Khasan Rakhimov'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, bu sonuçla Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları kotası da kazanmış oldu. - İSTANBUL
Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı Roma, Cengiz Ünder'in ardından İrfan Can'ın peşine düştü İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor