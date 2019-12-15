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Dünya Güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh
6 saat önce
İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Dünya Güzellik 2019 Yarişmasi’nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.
'Dünya'nın en güzel kadını' belli oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarişmasi'nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:17
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