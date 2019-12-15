Dünya Güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya Güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh - Son Dakika Dünya

Dünya Güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh

6 saat önce

İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Dünya Güzellik 2019 Yarişmasi’nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

Dünya Güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-Ann Singh, System.String[]

'Dünya'nın en güzel kadını' belli oldu.


İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Güzellik Yarişmasi'nın (Miss World) bu seneki kazananı Jamaika'nın adayı Toni-Ann Singh oldu.

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İngiltere, Jamaika, Londra, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:17 
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