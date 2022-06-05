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Van Kalesi kahvaltı alanının drone görüntüsü

Kahvaltının drone görüntüleri

Kahvaltı yapan misafirler

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın konuşması

Van TSO Başkanı Takva'nın konuşması Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Van'da çok sayıda kişi yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofrasında buluştu

VAN AA) - "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun 8 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla kırıldığı Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından tarihi Van evleri önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı yaptığı açıklamada, Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi.

Kentin bünyesinde büyük bir potansiyel ve zenginlik barındırdığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Hem tarihi hem de kültürel anlamda Van kahvaltısı bu zenginliğin bir yansımasıdır. Öyle bakmak lazım. Kahvaltıda alın teri, emek, yüzlerce yıllık birikim, tabiattan elde edilen ürünler vardır. Van kahvaltısını kültürel bir miras olarak görüyorum."

Van TSO Başkanı Necdet Takva da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesi üzerine 2020'den bu yana haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlattı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uludağ ve kurum müdürleri de katıldı.