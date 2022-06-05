"Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi

"Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

05.06.2022 13:42

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van Kalesi kahvaltı alanının drone görüntüsü Kahvaltının drone görüntüleri Kahvaltı yapan misafirler Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın konuşması Van TSO Başkanı Takva'nın konuşması Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği Van'da çok sayıda kişi yöresel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van Kalesi kahvaltı alanının drone görüntüsü

Kahvaltının drone görüntüleri

Kahvaltı yapan misafirler

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın konuşması

Van TSO Başkanı Takva'nın konuşması Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Van'da çok sayıda kişi yöresel ürünlerle hazırlanan kahvaltı sofrasında buluştu

VAN AA) - "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun 8 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla kırıldığı Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından tarihi Van evleri önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı yaptığı açıklamada, Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi.

Kentin bünyesinde büyük bir potansiyel ve zenginlik barındırdığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Hem tarihi hem de kültürel anlamda Van kahvaltısı bu zenginliğin bir yansımasıdır. Öyle bakmak lazım. Kahvaltıda alın teri, emek, yüzlerce yıllık birikim, tabiattan elde edilen ürünler vardır. Van kahvaltısını kültürel bir miras olarak görüyorum."

Van TSO Başkanı Necdet Takva da 2014'te 51 bin 793 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na kaydedilmesi üzerine 2020'den bu yana haziran ayının ilk pazarının "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanmaya başlandığını anlattı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uludağ ve kurum müdürleri de katıldı.

Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Dünya Kahvaltı Günü etkinliği
Dünya Kahvaltı Günü etkinliği

YORUMLAR
500
Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması Van Kalesi önünde 'Dünya Kahvaltı Günü' kutlaması Van'da güvenlik korucularına eğitim semineri Van'da güvenlik korucularına eğitim semineri
Kaynak: AA

Van Kalesi, Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünya Kahvaltı Günü' etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 13:50:52. #1.13#
SON DAKİKA: "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement