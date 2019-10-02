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'Dünya Kalp Günü'nde pedala bastılar

2 saat önce

'Dünya Kalp Günü' nedeniyle Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS), Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği ve özel bir bisiklet firmasının desteği ile bisiklet halk turu yapıldı.

'Dünya Kalp Günü'nde pedala bastılar, System.String[]

'Dünya Kalp Günü' nedeniyle Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS), Kalbin İçin Pedalla Grubu, Kardiyoloji Derneği ve özel bir bisiklet firmasının desteği ile bisiklet halk turu yapıldı.


Nazilli Belediye Meydanında başlayan Kalbin için pedalla halk turu İsabeyli Piknik alanına ve tekrar aynı güzergahtan Nazilli Belediye Meydanına geri dönüşle sonlandı. Her yaştan kişilerin katıldığı farkındalık turunda, Nazilli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığının trafik ekipleri eskortluk yaparken, Nazilli Belediyesi Kültüre ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli bisikletlilerin her türlü ihtiyaçları için hazır bulundu.


Etkinlik öncesinde, basın açıklamasını okuyan NAZBİDOS Başkan Yardımcısı Bahtiyar Türk kalp ve damar hastalıklarının ölüm nedenlerinin başında geldiğine dikkat çekerek, fiziksel hareketsizliğin toplum sağlığı açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını, araştırmaların bisiklet sürmenin bedensel faydalarının yanı sıra kalp rahatsızlıklarına neden olan stresin etkilerini ortadan kaldırırken, yağ yakmayı sağlayarak obeziteyi önlediği, kan dolaşımını düzenlediği ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğunu söyledi. Türk, Dünya Kalp Günü nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, kalp hastalığı riskini azaltacak önlemlerin başında yer alan hareketliliğin birey sağlığı ve dolayısıyla toplum huzuru, ülke ekonomisi çevre ve yaşanabilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olan bisikletli yaşam konusunda farkındalık yaratarak 'Kalbin için pedalla' sloganıyla halk turu düzenlediklerini kaydetti.


Etkinliğin, yurt çapında bisikletli yurttaşların katılımıyla eş zamanlı, geniş katılımla gerçekleştiğini belirten Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) Başkanı Özgür Özkan ; "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Bu etkinliğimiz ile hareketli bir yaşam sürdürmenin hastalığın önlenmesinde önemli yer tuttuğuna özellikle vurgu yapmak tek amacımız oldu. Etkinliğimize katılıp destek verdiğiniz ve kalbiniz için doğru bir şey yaptığınız için tüm katılımcılara ve destekleyen her kese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Dünya Kalp Günü, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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