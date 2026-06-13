Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti - Son Dakika
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Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

13.06.2026 11:47
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Meksika-Güney Afrika maçında bir taraftarın telefonuna kurduğu düzenek sayesinde içeceğini içmesi dikkat çekti. Tribündeki sıra dışı görüntü karşılaşmanın ilginç anları arasında yer aldı.

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan Dünya Kupası açılış maçında sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşananlar da ilgi gördü. Karşılaşmayı takip eden Meksikalı bir taraftarın kullandığı sıra dışı düzenek, çevresindekilerin dikkatini çekti.

TELEFONUNU BARDAĞA DÖNÜŞTÜRDÜ

Taraftarın telefonuna bağladığı özel aparat sayesinde içeceğini içtiği görüldü. Telefonundan uzanan hortum sistemiyle içeceğini tüketen taraftar, çevresindeki futbolseverlerin de ilgisini çekti.

İZLEYENLERİ ŞAŞIRTTI

Tribünde kaydedilen görüntüler kısa sürede yayılırken, taraftarın pratik çözümü izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. Dünya Kupası'nın ilk gününde sahadaki futbol kadar tribünlerde yaşanan renkli anlar da konuşulmaya devam etti.

Güney Afrika, Dünya Kupası, Sonora, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    şimdi haber mi buuuu 0 0 Yanıtla
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