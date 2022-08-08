Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak

08.08.2022 23:47
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çad Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında imzalanan Doha Barış Anlaşması'nın, kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağını belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Çad Askeri Geçiş Konseyi ile muhalifler arasında imzalanan Doha Barış Anlaşması'nın, kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağını belirtti.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın ev sahipliğinde bugün imzalanan anlaşmadan ötürü Çadlı taraflar tebrik edilirken, anlaşmazlıkları gidermek ve güvenlik ve istikrarı sağlamak için sarf ettiği çabadan ötürü de Doha yönetimine teşekkür edildi.

Söz konusu anlaşmanın, ilerleyen günlerde Çad'da bölgesel ve uluslararası düzeydeki bir katılımla gerçekleşmesi planlanan kapsamlı ulusal uzlaşıya zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Çad'ın istikrarı ve toprak bütünlüğünün korunmasının başta karar alıcılar olmak üzere tüm Çadlılar sonra da Afrika, Arap ve İslam ülkelerinin sorumluluğunda olduğunun vurgulandığı açıklamada, sorunların çözümünde diyalogun benimsenmesi çağrısı yapıldı.

Çad Askeri Geçiş Konseyi ve muhalifler arasında Katar'ın ev sahipliğinde mart ayından bu yana devam eden müzakereler sonucu bugün "Doha Barış Anlaşması" imzalanmıştı.

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Katar Emiri, Doha Barış Anlaşması'nı 'Çad'da ulusal uzlaşının ilk adımı olarak' nitelendirdi Katar Emiri, Doha Barış Anlaşması'nı 'Çad'da ulusal uzlaşının ilk adımı olarak' nitelendirdi
Kaynak: AA

Katar, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
22:22 Edirne Belediye Başkanı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sürpriz: Sayın Cumhurbaşkanım
21:46 Kahvedeki vatandaşların Beyoğlu'nda yürüyen güzel mankene bakışları dikkat çekti
21:45 Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy dizi çekiminde ölümden döndü
21:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl aradan sonra cemevi ziyaretinde bulundu
21:21 Galatasaray, Dries Mertens transferinin maliyetini KAP'a bildirdi
21:20 Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
21:16 Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerinin önünde eğildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 23:57:31. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Müslüman Alimler Birliği: Doha Barış Anlaşması, Çad'da uzlaşıya zemin hazırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement