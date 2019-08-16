Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye takımı 3. oldu

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye ilk defa dereceye girdi.

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye ilk defa dereceye girdi.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye'yi Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı temsil etti.

Belediyenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı takım, FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatlarında "İmkansız Görev" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar önce ikili ittifak oluşturdu. Daha sonra kendilerine verilen görevi yerine getirmek için sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. Bu zorlu süreçte, bir yandan sosyal iletişim becerilerini sergileyip ortak iletişim dili kullanan yarışmacılar, ortak plan hazırlayıp proaktif düşünme, problem çözme becerilerini de ortaya koymaya çalıştı.

Farklı iki ülke takımlarının bir araya gelerek oluşturduğu takımlar, imkansız görev içerisinde yar alan tasarım, program ve çözüm konularında birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İmkansız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren takımlar arasında Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dereceye girdi.

Bu kategoride ayrıca, öğrencilerin kendilerine sunulan materyallerden dilediklerini seçerek makas ve çekiç gibi basit araçları kullanarak çeşitli sorunları çözmek için hayal güçlerini ve üstün yeteneklerini kullanmaları istendi. Yarışmacılardan önceden konusunu dahi bilmediği bir problemi bir araya gelerek çözmeleri de beklendi.

Dünya Robotik Yarışmasında Türkiye ilk defa Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı ile dereceye girerek, bu yarışmada ilk kez ödül almış oldu.

Türk şehitliğini ziyaret

Yarışma nedeniyle Güney Kore'de bulunan Türkiye takımı, Kore Savaşı'nda kahramanca mücadele ederek şehit olan Türk askerini de unutmadı. Öğrenciler, Türkiye'den 7 bin kilometre ötede Güney Kore'nin Pusan kentinde Türk bayrağının dalgalandığı Türk şehitliğine de ziyarette bulunarak, dua etti. Öğrenciler elde ettikleri başarıyı da şehitlere ithaf etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı'nın elde ettiği dünya üçüncülüğü ile Türkiye'yi uluslararası robotik bilimi alanında gururlandırdığını kaydetti.

Demir, "Ülkemizi, 21. yüzyıl hedeflerinin ötesine taşıyacak olan milli teknoloji hamlesinin ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi adına gençlerimizin elde ettiği başarıyı çok önemsiyorum. Teknoloji üretip, tasarlayan bir ülke haline gelebilmemiz için neler yapabileceğimizi imam hatipli öğrencilerimiz herkese göstermiştir. Bu kıymetli gençlerimizin elde ettiği başarı hikayesinin başladığı yerde kalmayacağını ve bu zafer bayrağını her zaman daha yükseklere taşıyacaklarına olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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