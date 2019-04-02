Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Hedefi Belirledi

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Hedefi Belirledi

47 dakika önce

Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığı FIG Dünya Kupası mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı "Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor.

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Hedefi Belirledi, System.String[]
Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde yarıştığı FIG Dünya Kupası mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı "Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor. Performansını tamamlamadan birinciliği garanti edemezsiniz. Benim için kariyerimdeki yeni sayfaya bir şampiyonlukla başlamak çok önemliydi. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begün Onbaşı, bir büyük başarıya daha imza attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Portekiz'in Cantanhe kentinde gerçekleşen FIG Dünya Kupası'nda, ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde tek kadınlarda Dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Onbaşı "İlk kez yarıştığım bir kategoride altın madalya kazanmak benim için büyük bir gurur. Portekiz'e gelirken çok heyecanlıydım. Benim için kariyerimdeki yeni sayfaya bir şampiyonlukla başlamak çok önemliydi. Bunu da başarabildiğim için çok mutluyum" dedi.

FIG Dünya Kupası'nda 20 bin 700 puan alarak podyumun en üst basamağına çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, "Elemelerde birinci olduğumda artık altın madalyaya uzanabileceğime daha da emin oldum. Ama sonuçta bu bir spor. Performansını tamamlamadan birinciliği garanti edemezsiniz. Ne mutlu bana ki performansımda bir sorun olmadı ve bu tarifsiz duyguyu yaşadım" ifadelerini kullandı.

"Çıtayı yükseğe koydum"

Kariyerindeki bir ilki şampiyonlukla taçlandırmanın bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak gördüğünü söyleyen Red Bull sporcusu Onbaşı, "Başarı çıtasını yukarı koydum. Artık bundan daha azı başta kendim olmak üzere kimseyi mutlu etmez. O yüzden bundan sonraki hedefim, büyüklerde katıldığım her turnuvada hem teklerde hem de çiftlerde şampiyonluk" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:08 Kaynak: İHA

Red Bull, Ayşe Begüm, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İtalyanların Eljif Elmas Savaşı! Dünya Yıldızları, Türkiye Spor Ödülleri'nde Buluşuyor Beşiktaş - Fenerbahçe U21 Derbisinde Ortalık Karıştı Schalke, Feghouli İçin 14 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:55:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Hedefi Belirledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]