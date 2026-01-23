Dünya Şampiyonu Snowboardcu Uyuşturucu Kaçakçılığından Yakalandı - Son Dakika
Dünya Şampiyonu Snowboardcu Uyuşturucu Kaçakçılığından Yakalandı

23.01.2026 22:32
Olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding, Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, "çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan" eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da gözaltına alındığını bildirdi.

Patel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre Patel, "çok uluslu uyuşturucu kaçakçılığı ve federal bir tanığı öldürmekle suçlanan" eski Kanadalı olimpiyat snowboardcusu Ryan Wedding'in Meksika'da yakalanıp gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Wedding'in şu anda Meksika'dan ABD'ye getirilmek üzere yolda olduğunu belirten Patel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Wedding'in on yıldan fazla bir süredir Meksika'da saklandığına inanılıyor ve 2024'ten beri kokain kaçakçılığı ve cinayet suçlamalarıyla aranıyordu. Sinaloa Karteli üyesi olarak Kolombiya'dan Meksika ve Güney Kaliforniya üzerinden ABD ve Kanada'ya düzenli olarak yüzlerce kilogram kokain sevk eden uluslararası bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunu yönettiği ve buna katıldığından şüpheleniliyor."

Patel, operasyonun ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydederek bu süreçte Meksika hükümetiyle işbirliği yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA

Cinayet, Güncel, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
