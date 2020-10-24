Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği - Son Dakika

Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği

24.10.2020 17:24
Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği, System.String[]

Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu Selçuk Aydın, Çankırı Birlik Spor Kulübü'ne malzeme yardımında bulundu.

Dünya Kıtalar Arası ve Avrupa Orta Sıklet Boks Şampiyonu Selçuk Aydın, Çankırı Birlik Spor Kulübü'ne malzeme yardımında bulundu.

Çankırı Birlik Spor Kulübü yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk Aydın, Türk sporcularının söz sahibi olmak istediklerini söyledi.

Ekip ruhuyla Türk boksuna katkıda bulunmak istediklerini ifade eden Aydın, "Türk boksunda önemli yeri olan Çankırı'mızda, Birlik Spor Kulübü'nün davetlisi olarak sizlerle buluşma imkanı bulduk. Türkiye boks camiamızdaki başarı puanında bariz bir düşüş yaşanması, birlik ve beraberliğin azalması nedeniyle birilerinin elini taşın altına koyması gerekiyordu. Camiamızın teveccühü ile ben Türkiye boks camiasını eski günlerde olduğu gibi tekrar bir aile ruhuyla bir araya getirmeyi hedefliyorum" dedi.

"Biz bu işin içinden mutfağından geliyoruz"

Aydın, "Yıllardır kazandığım tecrübeyi gelecek kuşaklara aktarmak ve tekrar dünyada Türk sporcularının söz sahibi olduğunu göstermek istiyoruz. Biz bu işin içinden mutfağından geliyoruz. Ben size baktığımda zaten neye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Biz bunlara cevap vermek için yola çıktık. Ekip ruhuyla Türk boksuna bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Ben bu yola boks federasyonu başkanlığı için değil, camiamızın sorunlarına çözüm üretmek için ve benden beklentilerine cevap vermek için bu yola çıktım" şeklinde konuştu.

Çankırı Birlik Spor Kulübü Başkanı Talip Dönmez ise, "Gücümüz yettiğince spora katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim oy kullanma hakkımız yok. Bu bir gönül işidir. Bu tamamen sporcularımıza yapılan bir yardımdır" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç da spor ve sporcuya her zaman destek ve katkı sağladıklarını dile getirdi. - ÇANKIRI

Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği
Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği

Selçuk Aydın, Çankırı, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Araçla çarpışan motosikletli 2 kardeş, metrelerce sürüklendi 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar
Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti         
17:23
Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı         
16:51
Taksiciler arasındaki Taksiciler arasındaki "yolcu alma" kavgası kanlı bitti         
15:59
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi         
15:14
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 17:33:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya şampiyonundan, spor kulübüne malzeme desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei