"Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu", 32 Yıl Sonra Yeniden Bursa'da

(BURSA) - Şehirlerin değişim ve dönüşüm süreçlerine yön verecek fikirlerin tartışıldığı "Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu", 32 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da yeniden başladı. Kolokyuma ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, buluşmayı kentlerin geleceği için birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin zemini olarak gördüklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Planlama Ajansı iş birliği ile hazırlanan Dünya Şehircilik Günü 49. Kolokyumu, "Değişimin Eşiğinde" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde başladı.

Kolokyumda, şehircilik dünyasının güncel sorunları ve çözüm önerileri 6-8 Kasım günleri arasında masaya yatırılacak. Üç gün sürecek kolokyumda, paneller, oturumlar, akademik bildiriler, forumlar, öğrenci çalıştayları ve sergiler yer alacak.

"Katılımcılığı, adaleti ve bilimi kent yönetiminin merkezine koyduk"

Bozbey, dünyada büyük değişimin yaşandığını, ülke ve kentlerin bu eşiği aşabilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu yıl paydaşı oldukları 49. Kolokyum'a, ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bozbey, buluşmayı kentlerin geleceği için birlikte düşünmenin ve birlikte üretmenin zemini olarak gördüklerini kaydetti. Kentlerin her bir yurttaşın yaşamın tadını çıkardığı, çocukların güvenle büyüdüğü, gençlerin hayallerine umutla sarıldığı, büyüklerin huzurla yaşadığı ortak yaşam alanları olduğunun altını çizen Bozbey, "Bursamızda tam da bu anlayışla yola çıktık. Yönetim anlayışımızı bu inancın üzerine kurduk. Katılımcılığı, adaleti, bilimi ve sürdürülebilirliği kent yönetiminin merkezine koyduk. Bu yaklaşımın somut bir sonucu olarak kentimizin geleceğini birlikte tasarlamak amacıyla Bursa Planlama Ajansı'nı kurduk. Bu konuda da örnek olan bir kent olduk" dedi.

"Bir kentin geleceği toplumsal uzlaşıyla şekillenir"

Büyük bir sorumlulukla yürüttükleri 1/100.000 Ölçekli Bursa Çevre Düzeni Planı'nda önemli aşamalar kaydettiklerini açıklayan Bozbey, planın kentin geleceğini belirleyen anayasa niteliğinde olduğunu söyledi. Kentin gerçek sahiplerinin halk olduğunu vurgulayan Bozbey, "Bir kentin geleceği de masa başında değil, ortak akılla, katılımla ve toplumsal uzlaşıyla şekillenir. Herkesin sesini duyarak, tüm kurumlarımız ve hemşehrilerimizle el ele vererek, şeffaf, katılımcı ve birlikte üreten bir yönetimi büyütmeye devam edeceğiz. Suyu, havayı, toprağı, ormanları ve can dostlarımızı koruyan, iklim risklerine ve doğal afetlere karşı dayanıklı bir kent için kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Bursamız için hedefimiz çok net. Doğaya uyumlu, depreme dirençli, ekonomik açıdan güçlü, kültürel mirasını koruyan, sosyal açıdan adil ve herkes için yaşanabilir bir kent. İnanıyoruz ki bunu hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

"Daha çağdaş bir Bursa için hep birlikte çalışacağız"

Geçen haftalarda Cenevre'de düzenlenen BM Başkanlar Forumu'nda ve Barselona Dünya Metropol Zirvesi'nde katıldığı oturumlarda iklim değişikliği, kuraklık, yenilenebilir enerji ve konut krizi konularının tartışıldığını anlatan Bozbey, bu sorunların dünyanın ortak mücadele alanı haline geldiğini dile getirdi. Birlikte hareket ederek, üreterek ve çözüm bularak mücadelenin süreceğini belirten Bozbey, 2026'da Avrupa Metropol Zirvesi'ne (EMA FORUM) Bursa olarak ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı. 49. Kolokyum'u yol gösterecek bir bilgi birikimi olarak gördüklerini söyleyen Bozbey, "Kentler iyi niyetle değil, iyi planlama ile yönetilmelidir. Sloganlarla değil, bilimsel verilerle, adaletle ve şeffaflıkla yönetilmelidir. Buradan çıkacak fikirleri, kentin gerçekleriyle buluşturmaya hazırız. Kentlerimizi güzelleştirmek, daha yaşanabilir bir geleceğe hazırlamak için emek veren herkesi kutluyorum. Bursamızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha yeşil, daha adil, daha güvenli, daha çağdaş bir Bursa için hep birlikte çalışacağız. Çünkü bu kent birlikte güzel" ifadelerini kullandı.

"Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak suç değildir"

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı Akif Burak Atlar ise 49. Kolokyum Buluşması'nın planlama meslek alanının engin ufkunu daha genişletecek katkılar sunacağını belirtti. Şehirciliğin yalnızca mekansal değil, teknolojik, etik ve politik açıdan büyük ve hızlı bir dönüşümden geçtiğini belirten Atlar, "Yapay zeka, büyük veri ve akıllı şehir uygulamaları planlama disiplinine yeni fırsatlar ve açılımlar sunuyor. Kişisel verilerin gizliliği, eşitlik ve kamu yararı söz konusu olduğunda ciddi ihlal risklerini de beraberinde getiriyor. Bu hızlı dönüşümün ortasında şehir plancılarının bilimsel, etik ve kamusal değerlere dayalı planlama anlayışını savunmaları giderek zorlaşmaktadır. Değişim, sancılı bir süreçtir. Bu değişim sancılarının meslektaşlarımız üzerinde oluşturduğu baskılar karşısında gücünü bilimden ve teknikten alan, yüzü kamu ve toplum yararına dönük bir şehircilik anlayışı benimsenmelidir. Doğayı, yaşamı ve kent hakkını savunmak asla suç değildir. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bilimsel temel ve kamusal yarar vurgusu

Bursa Planlama Ajansı adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan da kolokyumda yalnızca kentlerin değil, planlama anlayışının ve mesleki rollerin de dönüşümünü konuştuklarını dile getirdi. Bursa'nın tarih boyunca değişimin ve yenilenmenin kenti olduğunu söyleyen Yazgan, bu anlayışla planlamayı bilimsel temelde, katılımcı ve kamusal yararı gözeten bir yaklaşımla ele aldıklarını ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ise "Değişimin Eşiğinde" temasının yalnızca kentlerin değil, düşünce biçimlerinin de değişim sürecinde olduğunu gösterdiğini vurguladı. Üç gün boyunca sadece geleceğin şehirlerini değil, onları mümkün kılacak anlayışı da şekillendirmeyi hedeflediklerini anlatan Karahan, buluşmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, kolokyumun 32 yıl sonra Bursa'nın sorumluluğunda gerçekleştirilmesinden büyük heyecan ve gurur duyduklarını söyledi. Kolokyumda kentlerin, meslek alanlarının ve mesleğin içerisinden geçtiği çok katmanlı dönüşümlerin tartışılmasını amaçladıklarını anlatan İlkme, programın kente ve mesleğe hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından program, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü bildirgesinin okunması ve açılış oturumuyla devam etti.