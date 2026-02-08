Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde Farkındalık Etkinliği

08.02.2026 17:25
Yeşilay, sigaranın zararlarını vurgulayan etkinlik ile toplumsal farkındalık oluşturdu.

Yeşilay Samsun Şubesi, Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, sigaranın zararlarına işaret edilerek, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Sigarayı bırakmanın bireysel ve toplumsal sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin anlatıldığı etkinlikte, sigarayı bırakmak isteyenler için mevcut destek mekanizmalarına ilişkin bilgi verildi.

Etkinliğin dikkat çeken uygulamalarından biri de "Yeşilay Olay Yeri" temalı alan oldu. Bu bölümde, yere çizilen cansız beden figürü ve olay yeri inceleme konsepti eşliğinde, cinayet aleti temsili olarak çeşitli tütün ürünleri yerleştirildi.

Çarpıcı görsel anlatımla sigara ve tütün kullanımının ölümcül sonuçlarına vurgu yapılan çalışma, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında ayrıca pickleball oyunu, ailelerle ve çocuklarla beraber boyama etkinlikleri de gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, etkinlikte yaptığı açıklamada sigaranın zararlarına dikkati çektiklerini belirterek, böylece sağlıklı ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Güneş, "Bu kapsamda sosyal, kültürel ve sportif alanlar kurduk. Bağımlılıktan uzak durmak için kişilerin kaliteli vakit geçirmesini amaçladık. Bugünün anlam ve önemi kapsamında düzenlediğimiz etkinliğe destek veren pickleball derneğimize, Piazza AVM yönetimine, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Etkinlik, Kültür, Güncel, Samsun, Dünya, Son Dakika

