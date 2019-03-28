Son Dakika Haberleri: Dünya Tiyatrolar Günü Çankaya'da Tiyatro Gösterisiyle Kutlandı

Dünya Tiyatrolar Günü Çankaya'da Tiyatro Gösterisiyle Kutlandı

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Tiyatro 1112 Garaj'ın sahnelediği Uymazcı Sinoplu Diogenes adlı oyunu Çankayalılarla buluştu.

Dünya Tiyatrolar Günü Çankaya'da Tiyatro Gösterisiyle Kutlandı, System.String[]
Çankaya Belediyesi, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Tiyatro 1112 Garaj'ın sahnelediği Uymazcı Sinoplu Diogenes adlı oyunu Çankayalılarla buluştu.

Yılmaz Güney Sahnesi'nde yoğun bir seyirci topluluğunun izlediği oyunda filozof Diogenes'in her şeyi göze alıp para, mal ve mülk duygusunu yenebilmek için tek başına mücadelesi anlatılıyor. İnsanların sık sık değiştirdiği geçici yasalara uymamayı tercih eden ve bir uymazcı gibi sadece evrenin ve erdemin yasalarına göre yaşamayı ilke edinen Diogenes'in hayatından kesitler sunulan oyunda Hakan Salınmış, Aylin Saraç ve Cengiz Sezgin, performanslarıyla yüzlerce sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çoğunluğun düşüncesine uymayarak hep azınlıkta kalan ve bu felsefesiyle insanların vicdanına seslenen Diogenes'in kendine yetecek kadar yaşamayı öğrettiği hayatından kesitler sunduğu oyunu Yunus Emre Bozdoğan yazıp yönetti. Oyunun müziklerini Deniz Bijen Rahimi üstlenirken, ışık tasarımda Şeyda Mengüç, kostümde Zeze, ışık ses kumandada ise Şirin Saldamlı imzası yer alıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına oyunculara çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, oyuncuları performanslarından dolayı tebrik ederek, Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Hesabından Paylaşıp "Fotomontaj" Dedi Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:57:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Tiyatrolar Günü Çankaya'da Tiyatro Gösterisiyle Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]