3 milyondan fazla takipçisi bulunan Kolombiyalı fenomen Cata Fernandez, üç yıldır mücadele ettiği beyin kanseri nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybetti. Hastalık sürecini, geçirdiği ameliyatları ve tedavi aşamalarını takipçileriyle paylaşan genç fenomenin ölüm haberini ailesi duyurdu. Ailesinin yayımladığı veda mesajındaki "Kanser onun hikayesinin tamamı değildi" sözleri dikkat çekti.

ACI HABERİ AİLESİ DUYURDU

Genç fenomenin ailesi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cata bu dünyadan ayrıldı. Bedeni artık huzur buldu ancak ışığı, sevgisi ve bu dünyaya kattığı tüm güzellikler sonsuza kadar bizimle kalacak" ifadelerini kullandı. Ailesinin açıklamasının ardından Fernandez'in hesaplarına çok sayıda taziye mesajı bırakıldı.

ÜÇ YIL ÖNCE BEYİN KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Fernandez'e Mart 2023'te, beynin beyincik bölgesinde gelişen kötü huylu bir tümör türü olan medulloblastom teşhisi konuldu. Şiddetli baş ağrılarının ardından hastalığını öğrendiği belirtilen genç fenomen, aynı yılın temmuz ayında YouTube kanalında yayımladığı videoyla teşhisini takipçilerine açıkladı. Sonraki üç yıl boyunca ameliyatlar ve kemoterapi dahil çeşitli tedaviler gördü.

HASTALIK SÜRECİNİ MİLYONLARCA KİŞİYLE PAYLAŞTI

Instagram, TikTok ve YouTube'da toplam 3 milyondan fazla takipçiye ulaşan Fernandez, tedavi sürecini gizlemek yerine kamuoyuyla paylaşmayı tercih etti. Hastane ziyaretlerini, sağlık durumundaki gelişmeleri ve günlük yaşamını anlatarak beyin kanseri konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Oyunculuk eğitimi de alan genç fenomen, hastalığına rağmen sanat çalışmalarını ve yaşamından kesitleri paylaşmayı sürdürdü.

"KANSER ONUN HİKAYESİNİN TAMAMI DEĞİLDİ"

Ailesi, veda mesajında Fernandez'in yalnızca hastalığıyla hatırlanmasını istemediklerini belirtti. Açıklamada, "Cata hakkında hatırlamanızı istediğimiz bir şey varsa o da kanserin onun hikayesinin tamamı olmadığıdır. Onun hikayesi sevgiydi, hayatı yaşama biçimiydi, her güne sarıldığı neşeydi" ifadelerine yer verildi. Genç fenomenin sevenleri de paylaşımlarının altına bıraktıkları mesajlarla üzüntülerini dile getirdi.