Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor

Ünlü iş insanı Bill Gates'in Türkiye'ye ziyaretleri, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Gates'in Türkiye ziyaretleri hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

EMEL SAYIN KOYU'NA DEMİRLEDİLER

İş insanı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi. Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

31 EKİM'DE BODRUM'A GELMİŞTİ

31 Ekim'de Bodrum'a tatile giden Bill Gates cennet Gökova, Marmaris ve Fethiye koylarını gezdikten sonra yine Bodrum'a dönmüştü. İki yat ile tatilini sürdüren Gates ve yakınları dünyaca ünlü Cennet Koyu'na demirlemişti. Gates kahvaltısını da Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından birinin villasında yapmıştı.