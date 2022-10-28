Boğulan eşeğini suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra plajında Mehmet D., sahibi olduğu eşekle plaja geldi. Bir süre eşekle denize giren Mehmet D, eşeğin boğulma tehlikesi yaşaması üzerine kumsala çıkartarak suni teneffüs yaptı.

SUNİ TENEFÜSÜ SONUÇ VERMEDİ

Dakikalarca eşeği tekrar döndürmeye çalışan Mehmet D., sonuç alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından eşeğin üstü kapatılırken, Mehmet D., telef olan eşeğine sarılarak ağladı.

EŞEĞİNE SARILIP AĞLAYAN ADAMI TESELLİ ETTİLER

O anlarda plajda bulunan turistler ise Mehmet D'yi teselli etmesi dikkatlerden kaçmadı. Eşeğin sahibi Mehmet D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Alanya Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan eşek gömülmek üzere götürüldü.