Boğulan eşeğini suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı - Son Dakika
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Boğulan eşeğini suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı

28.10.2022 20:21

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü plajda sahibi tarafından denize sokulan eşek boğularak telef oldu. Eşeğin sahibi suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalışsa da sonuç alamadı. Üstü kapatılan eşeğine sarılarak ağlayan adamı çevredeki turistler teselli etmeye çalıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kleopatra plajında Mehmet D., sahibi olduğu eşekle plaja geldi. Bir süre eşekle denize giren Mehmet D, eşeğin boğulma tehlikesi yaşaması üzerine kumsala çıkartarak suni teneffüs yaptı.

Dünyaca ünlü plajda denize giren eşek telef oldu

SUNİ TENEFÜSÜ SONUÇ VERMEDİ

Dakikalarca eşeği tekrar döndürmeye çalışan Mehmet D., sonuç alamayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından eşeğin üstü kapatılırken, Mehmet D., telef olan eşeğine sarılarak ağladı.

Dünyaca ünlü plajda denize giren eşek telef oldu

EŞEĞİNE SARILIP AĞLAYAN ADAMI TESELLİ ETTİLER

O anlarda plajda bulunan turistler ise Mehmet D'yi teselli etmesi dikkatlerden kaçmadı. Eşeğin sahibi Mehmet D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, Alanya Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından telef olan eşek gömülmek üzere götürüldü.

Dünyaca ünlü plajda denize giren eşek telef oldu
Dünyaca ünlü plajda denize giren eşek telef oldu
Kaynak: İHA
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ALANYA'DA DENİZDE BOĞULAN EŞEĞE SUNİ TENEFFÜS ALANYA'DA DENİZDE BOĞULAN EŞEĞE SUNİ TENEFFÜS Kleopatra Plajı'nda sahibiyle denize giren eşek boğuldu Kleopatra Plajı'nda sahibiyle denize giren eşek boğuldu

Kleopatra, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulan eşeğini suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulan eşeğini suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı - Son Dakika
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