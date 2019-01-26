Son Dakika Haberleri: Dünyaca Ünlü Sahilde Fırtınanın Biriktirdiği Atıklar Ada Görüntüsü Aldı

Dünyaca Ünlü Sahilde Fırtınanın Biriktirdiği Atıklar Ada Görüntüsü Aldı

1 saat önce

Dünyaca ünlü sahilde fırtınanın biriktirdiği atıklar ada görüntüsü aldı Fırtına sonrası kümeleşen plastik ve odun parçalarını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldıANTALYA - Antalya'da şiddetli yağış ve hortum sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntüler oluştu.

Dünyaca ünlü sahilde fırtınanın biriktirdiği atıklar ada görüntüsü aldı
Fırtına sonrası kümeleşen plastik ve odun parçalarını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

ANTALYA - Antalya'da şiddetli yağış ve hortum sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntüler oluştu. İçerisinde çoğunluğu dağlardan inen odun parçalarının olduğu küme görüntüsünü görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
Antalya'da 2 gün önce başlayan sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçelerden sonra kent merkezinde de dün ve bugün etkili olan fırtına, sabah saatlerinde hortuma neden oldu. Kentin genelinde aşırı yağış ve saatte 130 km'yi bulan fırtına sonrası, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde oluşan görüntü ise, görenleri şaşırttı.
Fırtına sonrası denizde oluşan ve içerisinde plastik, odun ile tahta parçalarının yer aldığı dev kümeleşmeyi gören vatandaşlar bu anları cep telefonuyla kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:07 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Genel
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