Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu
Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu - Son Dakika

Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu

6 saat önce

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması" başladı.

Antalya EXPO Sergi Alanı'ndaki buluşma kapsamında, 800 katılımcıyla uluslararası yemek yarışmaları ve çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve ünlü şeflerin söyleşileri gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı Bayram Özrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festival havasındaki buluşmaya 36 ülkenin yemekleriyle katıldığını söyledi.

Etkinliği 10 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini anlatan Özrek, "Buluşmada birçok ünlü şef ve yemek yazarları ile gurmelerin söyleşileri olacak. Üniversite ile liselerde gastronomi mutfak sanatları okuyan öğrenciler, otellerimizin şeflerinin katıldığı, yabancı ülke mutfakları ile Türk mutfağını harmanlayan bir program olacak. Mutfağımızı yabancı şeflere tanıtacağız, onlar da mutfaklarını bizlere tanıtacak." diye konuştu.

Buluşmaya Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke gibi birçok ünlü şef, gurme ve akademisyen katılıyor.

"GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması", 24 Kasım'da sona erecek.

Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu

Antalya, Türkiye, Şef, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:11:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyaca ünlü şef ve gurmeler buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]